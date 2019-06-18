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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
4. kattan düşen lise öğrencisi ağır yaralandı

4. kattan düşen lise öğrencisi ağır yaralandı

Olay yerinden görüntüler

( MALATYA ) MALATYA

Polis Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Sağlık Ekipleri Rtürk 


- Malatya'da 4 katlı binanın terasından aşağı düşen lise öğrencisi ağır yaralandı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.S. dedesinin ikamet ettiği Ahmet Ertürk Sokak'taki 4 katlı apartmanın teras katından aşağı düştü. Beton zemine düşen lise öğrencisi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.S., Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri intihar şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.
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