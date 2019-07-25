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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
4. kattan düşen çocuğu çamaşır telleri kurtardı

4. kattan düşen çocuğu çamaşır telleri kurtardı

OLAY YERİ

Acil Servis İlk Müdahale Tahkikat Küçük Çocuk 112 Acil Servis 

-OLAY YERİNDE İNCELEME YAPAN EKİPLER
-ÇOCUĞUN DÜŞTÜĞÜ APARTMAN
-ÇOCUĞUN DÜŞTÜĞÜ DAİRE
-ÇOCUĞUN DÜŞTÜĞÜ YER

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın Karacabey ilçesinde 1 buçuk yaşındaki çocuk 4. katın balkonundan düştü. Olay, Saadet Mahallesi Şirin Evler Konut Yapı Kooperatifi’nde bulunan 5 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, açık olan balkon kapısından balkona çıkan 1,5 yaşındaki Eray Arslan, henüz belirlenemeyen bir şekilde 4. kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı. Binanın 2. katında bulunan çamaşır tellerine çarparak hızının kesilmesi küçük çocuğu ölümden kurtardı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Minik Eray’ın ayaklarında kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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