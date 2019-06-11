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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
4. Kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

4. Kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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( ERZURUM ) ERZURUM

Hastane Açık Kapı Gesi Sağlık Ekipleri Irak 


- Erzurum’da dün akşam saatlerinde dördüncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Palandöken ilçesine bağlı Kayakyolu Mahallesi’nde annesinin uyutarak odada bıraktığı 2 yaşındaki çocukları Yusuf I. Annesi mutfaktayken uyanarak açık kapıdan balkona çıkarak dengesini kaybetmesi sonucu 4. kattaki balkondan düşmüştü. Olayın hemen ardından 112 sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesine kaldırılan Yusuf bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
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