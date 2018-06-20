4. kattan atlamak isteyen kadını çekirdek çıtlayarak izlediler

-Genç kadının yürekleri ağza getiren hareketleri

-Vatandaşların çekirdek çıtlayarak olayı izlemesi

-Genç kadının ikna edilmesi



( ESKİŞEHİR )- Polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri genç kadın için seferber oldu ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın inşaat halindeki 4 katlı binaya çıkarak atlamak istedi. Yaşanan olayı bazı vatandaşlar cep telefonuyla görüntülerken, bazıları yol kenarında çekirdek çıtlayarak, bazıları ise adeta film izler gibi genç kadının metrelerce yüksekteki durumunu izledi. Edinilen bilgiye göre; olay Huzur Mahallesi Kırsal Sokak istikametinde bulunan 4 katlı inşaat halindeki binada gerçekleşti. İddialara göre, psikolojik sorunları olan Gülten U. (22), ailesiyle tartıştı. Daha ikameti yakınında bulunan ve inşaatı devam eden 4 katlı binanın en üst katına çıktı. Genç kadını binanın üzerinde gören çevredeki vatandaşları durumu polis, 112 Acil Sağlık ve Eskişehir İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler çalışmalara başladı.

Polis ekipleri genci aşağı indirmek için yukarı çıktı. Bu esnada itfaiye ekipleri inşaat önüne atlama brandası konuşlandırdı. 112 ekipleri ise, sedye ve diğer sağlık ekipmanlarını hazırlayarak bekledi. İnsanların tutumu pes dedirtti Genç kadın, dakikalarca bulunduğu yerden ayrılmadı. Kendisini ikna etmek için inşaatın uç kısımlarından çıkan kalasların üzerine çıkan genç yürekleri ağza getirdi. Aile yakınları ve polis ekipleri Gülten U.’yu bulunduğu yerden indirmek için büyük çaba gösterdi. Bu esnada çevrede toplanan vatandaşların bir kısmı yaşanan olayı cep telefonuyla kayıt altına alırken, bir kısmı genç kadın izleyerek yol kenarında çekirdek çitlemeyi tercih etti. Bir grup vatandaş da genç kadının halini adeta film izler gibi seyretti. Uzun uğraşlar sonucunda ikna edilen Gülten U., ailesi ve polis ekipleriyle birlikte aşağı indirildi. Daha sonra genç kadın sağlık kontrolü için polis ekipleri nezaretinde 112 ekipleri tarafından hastaneye intikal ettirildi. (MK-

