4 katlı kreşte sabaha karşı çıkan yangın korkuttu

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi



( KOCAELİ )-Yangının öğrencilerin geliş saatinden önce olması faciayı önledi KOCAELİ



- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 4 katlı bir kreş binasında sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının öğrencilerin geliş saatlerinden önce olması faciayı önledi. Olay sabah 07.30 sıralarında Körfez Fatih Mahallesi Gaye Sokak üzerinde bulunan 4 katlı özel bir kreşte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gaye Sokak üzerindeki 4 katlı kreş binasının öğretmenler odasında bulunan bilgisayar bir anda alev aldı. Bilgisayardan yayılan alevler kısa sürede odayı sardı. 08.00’de gelecek olan öğrenciler için kreşe erken gelen 2 öğretmen ise kreşin yandığını görerek 112 Acil yardım ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürülerek binada duman tahliyesi yapıldı. Kreşin boş olması faciayı önledi Sabah 08.00 akşam 18.00 arasında 90 öğrenciye hizmet veren kreşte 12’si öğretmen 19 personel görev yaptığı öğrenildi. Büyük oranda maddi hasara neden olan yangının öğrencilerin geliş saatinden önce çıkması ise olası bir facianın önüne geçti.

