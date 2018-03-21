Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
4 katlı inşaatın çatısından düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

4 katlı inşaatın çatısından düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİNİN CENAZESİNİN ALINMASI

Hastane İş Kazası Bild İnşaat Firması Ağır Yaralı 

-İŞÇİLERİN DÜŞTÜĞÜ İNŞAAT VE DETAY GÖRÜNTÜLER

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak merkezde meydana gelen iş kazasında 4 katlı inşaatın çatısından düşen 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı. Uşak merkez Karaağaç Mahallesi 1. Şehitler Sokaktaki bir inşaatta sabah saatlerinde iş kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaatın çatısında çalışan Mehmet Özdemir (38) ve Arif Acun (37) iskele kurarken dengelerini kaybederek aşağıya düştü. İşçilerden Mehmet Özdemir yan evin teras balkonuna düşerek feci şekilde olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer işçi Arif Acun ise inşaat ve yan evin arasından yere düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Acun’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken vücudunda çok sayıda kırık oluştuğu bildirildi.
Hayatını kaybeden Mehmet Özdemir’in cansız bedeni savcılığın incelemesinden sonra Uşak Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Özdemir’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Polis ekipleri meydana gelen olay ve inşaat firması hakkında soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Düdüklü tencere genç kadının suratına patladı!Düdüklü tencere genç kadının suratına patladı!
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı