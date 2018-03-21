4 katlı inşaatın çatısından düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

-İŞÇİLERİN DÜŞTÜĞÜ İNŞAAT VE DETAY GÖRÜNTÜLER



( UŞAK ) UŞAK



- Uşak merkezde meydana gelen iş kazasında 4 katlı inşaatın çatısından düşen 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı. Uşak merkez Karaağaç Mahallesi 1. Şehitler Sokaktaki bir inşaatta sabah saatlerinde iş kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaatın çatısında çalışan Mehmet Özdemir (38) ve Arif Acun (37) iskele kurarken dengelerini kaybederek aşağıya düştü. İşçilerden Mehmet Özdemir yan evin teras balkonuna düşerek feci şekilde olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer işçi Arif Acun ise inşaat ve yan evin arasından yere düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Acun’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken vücudunda çok sayıda kırık oluştuğu bildirildi.

Hayatını kaybeden Mehmet Özdemir’in cansız bedeni savcılığın incelemesinden sonra Uşak Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Özdemir’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Polis ekipleri meydana gelen olay ve inşaat firması hakkında soruşturma başlattı.

