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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- 4 Katlı Binada Yangın

- 4 Katlı Binada Yangın

Yangın görüntüleri

İngiltere İtfaiye Aracı Gesi Başkent İtfaiye Eri 

-Yangın kontrol altına alındıktan sonra görüntüler

( LONDRA ) - Londra’da 4 katlı binada yangın LONDRA

- İngiltere’nin başkenti Londra’da gece saatlerinde 4 katlı bir binada çıkan yangın 125 itfaiye eri tarafından sabah karşı kontrol altına alındı. İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneybatısındaki Worcester Park bölgesinde yerel saatle gece 01.30 sularında 4 katlı bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 20 itfaiye aracı ile 125 itfaiye erinin müdahale ettiği belirtildi. Binanın tüm katlarını saran alevlerin itfaiye ekipleri tarafından sabah saat 06.30 civarında kontrol altına alınabildiği kaydedildi. Londra itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, çevrede yaşayanlara evlerinin kapı ve pencerelerini kapalı tutma çağrısı yapılırken yangında yaralanan olmadığı ifade edildi.
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