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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
4 iş yerine hırsız güvenlik kamerasında İzle

4 iş yerine hırsız güvenlik kamerasında İzle

Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri

Güvenlik Görevlisi Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-İş hanından ve kırılan camlardan detay
-İş yeri sahibi ile röportaj
-İş hanından detay

( MANİSA -ÖZEL)- Otomatik kepengi kolaylıkla açan hırsız, girdiği 4 iş yerinde paketlediği elektronik cihazları güvenlik görevlisini fark edince alamadan kaçtı- Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı MANİSA

- Manisa’da bir iş hanında bulunan 4 iş yerine hırsız girdi. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız güvenlik görevlisini fark edince paketlediği değerli eşyaları alamadan kayıplara karıştı. Olay, Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde iş hanının önüne gelen yüzü maskeli ve kapşonlu bir şahıs hanın otomatik kepengini kaldırıp sandalye ile destekledikten sonra içeriye girdi. İş hanında keşif yaptıktan sonra gözüne kestirdiği iş yerlerinin camlarını kırarak içeriye giren hırsız değerli eşyaları tek tek paketledi. Bu sırada iş hanının diğer kepenklerini açan güvenlik görevlisini fark eden hırsız paketlediği eşyaları bırakıp, geldiği kapıdan kaçarak uzaklaştı. Kapının açıldığını ve bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığını gören güvenlik görevlisi hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, iş hanının güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek, iş yerlerinin kapılarındaki parmak izlerini topladı. İş yeri sahipleri hırsızlık olayından derin kaygı duyduklarını belirtirken, herhangi bir malzemelerinin çalınmamasının kendileri için sevindirici olduğunu vurguladılar. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Hırsızlık anı güvenlik kamerasında Öte yandan hırsızlık anı iş hanının güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elindeki tornavida benzeri bir aletle iş hanının otomatik kepengini kaldıran hırsız daha sonra kepengi düşmemesi için sandalye ile destekliyor. Sürünerek kapıdan içeriye giren kırdığı iş yerlerinin camlarını temizliyor. Hanının otomatik tuvalet kapısındaki bozuk paraları da almaya çalışan hırsız daha sonra tekrar iş hanı içerisinde gezmeye başlıyor. Bir süre sonra hanın diğer kapıların açıldığını fark eden hırsız iş hanından ayrılıyor. Hırsızın ayrılmasının hemen ardından polisin hana girdiği görülüyor.
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