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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
4 iş yeri ve 3 ayrı okulu soyan hırsız kamerada Haberi

4 iş yeri ve 3 ayrı okulu soyan hırsız kamerada Haberi

Hırsızın iş yerlerinde hırsızlık yapması güvenlik kamera görüntüleri

Akalan Kamera Hırsız Kullar 

-İş yerlerine gelmesi ve içeri girmesi
-Şahısların adliyeye çıkarılması

( BURSA )- Pencereleri açıp girdiği iş yerlerinden 30 bin liralık kart çalan zanlının 3 okulu da soyduğu ortaya çıktı BURSA

- Bursa'da 4 iş yerinin pencerelerini kanırtarak içeri giren hırsızın okullardan da bilgisayar çaldığı ortaya çıktı. Hırsızın iş yerlerine girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bursa'da 4 ayrı iş yeri sahibi, dükkanlarına hırsız girdiğini, çok sayıda bilgisayar ana kartı ile laptop çalındığını ihbar etti. Ekipler söz konusu iş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kameralardan hırsızın pencereleri kanırtarak içeri girdiğini tespit eden ekipler, zanlının kimliğini belirledi. Hırsızın H.D. (26) olduğunu tespit eden ekipler şahsın yakalanması için düğmeye bastı. Gözaltına alınan H.D'nin daha önce Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 3 ayrı okuldan bilgisayar çaldığı da öğrenildi. H.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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