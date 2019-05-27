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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Adliye yazısından görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Trol 

-Şahsıların adliyeye getirilişi

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik timlerince Karabük merkezli 4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 kişiyi gözaltına alındı. Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Karabük merkezli, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Karabük ve Safranbolu’da gözaltına alınan şahsıların ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını genişleten Narkotik timleri İzmir, Kocaeli ve Muğla’nın Bodrum ilçesinde eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında 1'i kadın toplam 11 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ş.E., E.T., G.C., S.A., M.S.D., D.A., Ü.C.D., Y.D., İ.S., E.K. ve M.A.E., isimli şahıslarla birlikte 169,28 gram gelen skunk, 26,80 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu öğütücü rendr aparatı ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen 11 şahıs daha sonra Karabük Adliyesine sevk edildi.
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