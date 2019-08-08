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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
4 hırsızlık şüphelisi yakalandı - İSTANBUL Haberi

4 hırsızlık şüphelisi yakalandı - İSTANBUL Haberi

- Zanlıların adliyeye sevkleri - Olay anı güvenlik kamerası İstanbul 'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan şüphelilerden 3'ü tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Başakşehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.Çalışma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Hüseyin U. (19), Batuhan R. (20), Ülker A. (28) ve Sadık D'yi (21) takibe alan ekipler, zanlıları Bahçelievler Şirinevler Mahallesi’nde park halindeki bir araçta yakaladı. Araçta yapılan aramada 7 bin lira ve 20 bin lira değerinde ziynet eşyası bulundu.Gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin U'nun 57, Batuhan R'nin 22, Ülker A'nın 35 ve Sadık D'nin 6 suç kaydı olduğu tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin U, Batuhan R. ile Ülker A. tutuklandı, Sadık D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Ziynet Eşyası Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız 

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