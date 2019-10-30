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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
4 gündür kayıp kadının cesedi nehirde bulundu

4 gündür kayıp kadının cesedi nehirde bulundu

Polisin nehre girmesi

Adli Tıp Kadın Cesedi Polis Ekipleri Genç Kadın Adli Tıp Kurumu 

-Genç kadının cesedine ulaşması
-Genç kadının fotoğrafı

( ADANA )- Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 gün önce kaybolan genç kadının cesedi Ceyhan Nehrinde bulunarak morga kaldırıldı ADANA

- Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 gün önce kaybolan genç kadının cesedi Ceyhan Nehrinde bulundu. Edinilen bilgiye göre, Büyükmangıt Mahallesinde meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Fatma Efe, 26 Ekim Cumartesi günü sabah çıktığı evine geri dönmedi. Bunun üzerine aile polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalara rağmen genç kadın bir türlü bulunamadı. Dün akşam saatlerinde ise Büyükmangıt Mahallesi Ceyhan Nehrinde su yüzeyinde bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Genç kadının cesedinin çıkartılması için su altı polis ekipleri de olay yerine geldi. Su altı polisleri nehre girerek kadının cesedini çıkardı. Yapılan incelemede cesedin kayıp Fatma Efe'ye ait olduğu saptadı. Kadının cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Genç kadının Ceyhan Nehri'ne atlayarak intihar etmiş olabileceği üzerine duruluyor.
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