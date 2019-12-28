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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
4 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi - MUĞLA

4 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi - MUĞLA

- Ekiplerin Bodrum ilçesinde kaybolan kişiyi arama çalışması - Aramalarda iz tap ve kadavra köpeklerinin çalışması Muğla 'da 4 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde 4 gün önce kaybolan Mehmet Ali Koran'ı arama çalışmaları iz takip ve kadavra köpekleriyle sürdürüldü.Koran'ın (36) bulunması için AFAD, jandarma ve 911 arama kurtarma ekipleri, İçmeler mevkisinde arama yaptı.İz takip ve kadavra köpeklerinin kullanıldığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.Havanın kararması ve yağış nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın devam edileceği öğrenildi.

İçmeler Jandarma Köpek Kadavra 

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