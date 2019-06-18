Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
4 gün önce kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

4 gün önce kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Arama yapan balık adamlar

Jandarma Erken Doğum Keçi Şili Cep Telefonu 

-Tunceli Belediyesi önünden arama çalışmalarına destek için otobüse binen vatandaşlar
-Munzur Çayı kıyısında aramaya katılan vatandaşlar
-Munzur Çayı'na arama yapan AFAD görevlisi
-Kıyı boyunca arama yapan vatandaşlar
-Kayıp genç Engin Eroğlu'nun bir keçinin doğum yapmasına yardım ettiği video
-Kayın gencin fotoğrafları

( TUNCELİ )- Tunceli'de 4 gün önce kayıp olan şapkası ve cep telefonu Munzur Çayı kenarında bulunan 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nu, arama çalışmaları sürerken doğum yapan bir keçiye yardım ettiği görüntüler ortaya çıktı TUNCELİ

- Tunceli'de 4 gün önce kayıp olan şapkası ve cep telefonu Munzur Çayı kenarında bulunan 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nu, arama çalışmaları sürerken doğum yapan bir keçiye yardım ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz Cumartesi günü Ovacık İlçesi'ne bağlı Yoncalık Köyünde davar otlatmaya götüren Ergin Eroğlu'nun eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirmişti. Bunun üzerine AFAD, Jandarma, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ve vatandaşlardan oluşan 200 kişilik ekip arama çalışması yapmıştı. İlk yapılan aramada Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapkası Munzur Çayı kıyısında bulunmuştu. Bunun üzerine arama kurtarma çalışmalarını Munzur Çayı'nda yoğunlaştıran ekiplerin çalışmaları bugünde devam etti.Bugün Tunceli ve Diyarbakır AFAD ekiplerinin yanı sıra bir araya gelerek bölgeye giden gönüllüler de arama çalışmalarına destek verdi. Öte yandan kayıp olan Eroğlu'nun bir süre önce doğum yapan bir keçiye yardım ettiği anları paylaştığı video ortaya çıktı.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı