4 gün önce kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

-Tunceli Belediyesi önünden arama çalışmalarına destek için otobüse binen vatandaşlar

-Munzur Çayı kıyısında aramaya katılan vatandaşlar

-Munzur Çayı'na arama yapan AFAD görevlisi

-Kıyı boyunca arama yapan vatandaşlar

-Kayıp genç Engin Eroğlu'nun bir keçinin doğum yapmasına yardım ettiği video

-Kayın gencin fotoğrafları



( TUNCELİ )- Tunceli'de 4 gün önce kayıp olan şapkası ve cep telefonu Munzur Çayı kenarında bulunan 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nu, arama çalışmaları sürerken doğum yapan bir keçiye yardım ettiği görüntüler ortaya çıktı TUNCELİ



- Tunceli'de 4 gün önce kayıp olan şapkası ve cep telefonu Munzur Çayı kenarında bulunan 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nu, arama çalışmaları sürerken doğum yapan bir keçiye yardım ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz Cumartesi günü Ovacık İlçesi'ne bağlı Yoncalık Köyünde davar otlatmaya götüren Ergin Eroğlu'nun eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirmişti. Bunun üzerine AFAD, Jandarma, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ve vatandaşlardan oluşan 200 kişilik ekip arama çalışması yapmıştı. İlk yapılan aramada Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapkası Munzur Çayı kıyısında bulunmuştu. Bunun üzerine arama kurtarma çalışmalarını Munzur Çayı'nda yoğunlaştıran ekiplerin çalışmaları bugünde devam etti.Bugün Tunceli ve Diyarbakır AFAD ekiplerinin yanı sıra bir araya gelerek bölgeye giden gönüllüler de arama çalışmalarına destek verdi. Öte yandan kayıp olan Eroğlu'nun bir süre önce doğum yapan bir keçiye yardım ettiği anları paylaştığı video ortaya çıktı.

