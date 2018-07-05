4 farklı ülke ve 6 ayrı milletten 30 çocuk, aynı camide Kur’an eğitimi alıyor

-Çocukların oyun oynaması

-Çocukların Kur’an öğrenmesi

-Çocuklara ikramda bulunulması



( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu’da Türkiye, Suriye, Irak ve Afganistan uyruklu aynı zamanda altı milletten (Türk, Kürt, Arap, Özbek, Tacik ve Farisi) Müslüman çocuklar, Rab’lerinin kelamını okuyor ve öğreniyorlar. Kastamonu merkezde bulunan Okmeydanı Cami’nde 4 farklı ülke ve 6 ayrı milletten 30 çocuk, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaz aylarında başlatılan Yaz Kur’an Kurslarında bir araya geldi. Camide sadece Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretilmiyor. Teneffüslerde 6 ayrı milletten çocuğun birbirleriyle kaynaştırılması amacıyla geleneksel çocuk oyunları da oynanıyor. Cami İmamı Orhan Salcı, modern çağın oyunları çocukları yeterince meşgul ettiğini belirterek, çocuklara internet, atari, bilgisayar oyunlarına bulaşmadan mendil kapmaca, yakan top, ebelemece, saklambaç gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynatıldığını söyledi.



Farklı ülkeden ve milletten olan çocuklar ise, durumlarından bir hayli memnun bulunuyor. Ayrıca Cami İmamı Orhan Salcı, kurs sonrasında çocuklara kek ve meyve suyu ikram ediyor. Farklı milletlerden ve faklı ülkelerden olsa da çocuklara birlik ve beraberlik şuurunu aşılamaya çalıştığını kaydeden Cami İmamı Salcı, “Aynı Allah’ın kulları, aynı Peygamberin Ümmeti olarak biz biriz. Biz kardeşiz. Biz Müslümanız. Dünyada da biriz, ahirette de beraber olacağız” dedi.

İrem Su Elmacı, “Ben 3’ncü sınıfa gidiyorum. Yazları Kur’an kurslarına geliyorum. Arkadaşlarım bana çok iyi davranıyor. Hocamız bize çok iyi davranıyor. Teneffüse gidiyoruz. Teneffüste oynuyoruz. Parka gidiyoruz. Gezmelere gidiyoruz. Çok iyiyiz. Arkadaşlarımızla oynuyoruz. Böyle Kur’an öğreniyoruz. Kur’an öğrenince, Kur’an okuyunca çok mutlu oluyoruz. Heyecanlanıyoruz” diye konuştu.

Suriye Uyruklu Garam Mohammed ise, “9 yaşındayım. 3’ncü sınıfa gidiyorum. Yaz tatilinde de Kur’an kursuna geliyorum. Hocamız bize çok iyi davranıyor. Bazen gezmelere çıkıyoruz. Teneffüsler oluyor. Teneffüslerde çok oynuyoruz. Arkadaşlarım bana çok iyi davranıyor. Ben Suriyelim. Arkadaşlarım hem Türk ama bana çok iyi davranıyorlar. 3 yıldan beri Türkiye’deyim. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Arkadaşlarım da burada beni çok seviyor” şeklinde konuştu.

Afganistan Uyruklu Hüseyin de, “Ben 15 yaşındayım. Lise 1’nci sınıfa gidiyorum. Bu camiye gelerek Kur’an-ı Kerim öğreniyorum” ifadelerini kullandı. Okmeydanı Cami İmam Hatibi Orhan Salcı da, şunları kaydetti: “Burası Kastamonu Merkez Okmeydanı Cami. Camimizde 4 devletten, 6 milletten evlatlarımız eğitim görüyorlar. Kur’an öğreniyorlar. Aynı Allah’a, aynı Peygambere inanmanın, aynı camide aynı kıbleye durup namaz kılmanın en güzel göstergelerinden bir tanesi burada görüyor ve yaşıyoruz. Suriye’den, Irak’tan, Afganistan’dan, Türkiye’den evlatlarımız var. Tarih tekerrür ediyor. Biz buraya Orta Asya’dan geldik. Bizim bıraktığımız yerden bugün yine Orta Asya’dan kardeşlerimiz geldiler. Biz buraya Arap coğrafyasından geldik. Kastamonu’da çok ciddi bir Arap nüfusu var. Oradan gelen evlatlarımız var. Burada onlara Kur’an-ı Kerim öğretiyoruz. Beraber aynı dini öğreniyoruz. Bu insanların pek çoğu mağdur. Biz bunların zaman zaman karınlarını doyurmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bu yavrularımızın gönüllerini doyurmak da lazım. Onlara dinlerini, imanlarını, kültürlerini unutturmamaya çalışıyoruz. Camimizde sadece Kur’an-ı Kerim öğretmiyoruz. Çocuklarımızı birbirleriyle kaynaştırmaya çalışıyoruz. Iraklı, Suriyeli, Afganistanlı çocuklar ile bizim çocuklarımız burada kaynaşsınlar istiyoruz. Kültürlerini unutmasınlar. Buranın kültürü içerisinde erisinler istiyoruz. Farklılaşmasınlar. Aynı kültürü, aynı havayı teneffüs etmenin hazzını, güvenini ve huzurunu yaşasınlar istiyoruz. Bu manada çocuklarımız Kur’an-ı Kerim öğreniyorlar. Teneffüse çıkıyoruz. Bizim kendi kültürümüzden oyunlar oynuyoruz. Modern çağın oyunları çocuklarımızı meşgul ediyor zaten haddinden fazla. İnternet, atari, bilgisayar oyunlarına bulaşmadan mendil kapmaca, yakan top, ebelemece, saklambaç gibi oyunlar oynuyoruz. Unutulmuş oyunlarımızı da teneffüslerde oynuyoruz. Ders içerisinde gülüyoruz, şakalaşıyoruz. Bazen üzülüyoruz bazen kızıyoruz. Ama bir şey var herkesin kafasında. Biz aynı Allah’ın kullarıyız. Aynı Peygamberin Ümmetiyiz. Biz biriz. Biz kardeşiz. Biz Müslümanız. Dünyada da biriz, ahirette de beraber olacağız. Bu şuuru yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz”

