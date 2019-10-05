4. Etnospor Kültür Festivali - Okçuluk Müsabakaları - İSTANBUL
- Alandan görüntüler - Okçuluk Müsabakalarından görüntüler - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, DEK Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ile ziyareti - DEK Başkanı Bilal Erdoğan'ın ok atmasıİSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon kapsamında Okçuluk Müsabakaları düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, DEK Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ziyaret etti.
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