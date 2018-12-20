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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
4 elektrik direğini oksijen kaynağı ile keserek çalmaya çalıştılar Haberi

4 elektrik direğini oksijen kaynağı ile keserek çalmaya çalıştılar Haberi

zanlıların jandarma eşliğinde doktor kontrolüne getirilmesi

Amfetamin Jandarma Elektrik Direği Metamfetamin Oksijen Kaynağı 

-zanlıların çıkarılması

( KAYSERİ )- Jandarmanın yakaladığı 3 zanlı tutuklandı KAYSERİ

- Kayseri'de 4 adet demir elektrik direğini oksijen kaynağı ile keserek çalmaya çalışan ve jandarma tarafından yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde bir iş yerine ait alana giren C.K., S.K. ve M.C. 4 demir elektrik direğini oksijen kaynağı ile keserek çalmaya çalıştı. Zanlılar, jandarma ekipleri tarafından kullandıkları kamyon ve suç aletleri ile birlikte suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan C.K.'nın yapılan üst aramasında bir miktar metamfetamin maddesinin de ele geçirildiğini bildiren yetkililer, zanlıların haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını bildirdi.
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