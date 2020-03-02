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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
4 DEAŞ üyesi tutuklandı

4 DEAŞ üyesi tutuklandı

Zanlıların adliyeye getirilişi ve güvenlik önlemleri

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Terör Örgütü İstihbarat 


- Çorum’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ile koordineli olarak geçtiğimiz hafta 4 ayrı adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantıları olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen materyallere ise el konulmuştu. Sorguları tamamlanan DEAŞ üyesi zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilmişti. Nöbetçi mahkemece tutuklanan zanlılar Çorum L Tipi cezaevine gönderildi.
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