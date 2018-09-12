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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
4 bisiklet çaldı 'paraya ihtiyacım vardı' dedi... Hırsızlık anları kamerada İzle

4 bisiklet çaldı 'paraya ihtiyacım vardı' dedi... Hırsızlık anları kamerada İzle

Zanlının bisikletleri çalıp otomobil ile götürmesi

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Bisiklet Hırsız 

-Zanlının emniyetten çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi
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-Açık İsim: Oğuzhan Yıldırım

( ADANA ) 4 bisiklet çaldı "paraya ihtiyacım vardı" dedi.
.. Hırsızlık anları kamerada- Adana'da 4 bisikleti otomobilin bagajına koyarak çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ADANA

- Adana'da 4 bisikleti otomobilin bagajına koyarak çaldığı iddiasıyla tutuklanan şüphelinin, paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesindeki bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Bir apartmanın bodrumuna giren hırsız, burada merdiven demirine kilitli Recep Atmaca (55), Bilal Aldemir (36) ve Enver Demir'e (38) ait 4 bisikleti çaldı. Bisikletlerinin çalındığını fark eden sahipleri polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine apartmana gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Oğuzhan Y. olduğunu ve çaldığı bisikletleri bir otomobilin bagajına koyup uzaklaştığını tespit etti. Polis yaptığı çalışmada, şüphelinin Tellidere Mahallesi'nde oturduğunu belirledi. Polis adrese gittiğinde zanlıyı sokakta yakaladı. Emniyete götürülen Oğuzhan Y'nin ifadesinde bisikletlerden sadece birini kendisinin çaldığını kabul ettiğini, 40 lira karşılığında da sattığını, paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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