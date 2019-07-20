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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
4 bin yıllık mağara havadan görüntülendi

4 bin yıllık mağara havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

Ayetler Kanyon Evrese Riva 

-röportaj
-detay görüntüler

( SİVAS -ÖZEL) - Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan 4 bin yıllık mağara kent görüntüsü ile ilkel bir apartmanı andırıyor SİVAS

- Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan 4 bin yıllık mağara kent görüntüsü ile ilkel bir apartmanı andırıyor. Sivas’ın Gürün ilçesi ilçe merkezinde bulunan mağaralar görüntüsü ile apartmanı andırıyor. Yaklaşık 4 bin yıl önce insanlar tarafından barınmak için kullanıldığı düşünülen mağaralar 5 kattan ve onlarda odadan oluşuyor. Çevresel etkilerle aşınan, zamanla tahrip olan mağara kent koruma altına alınarak turizme kazandırılmayı bekliyor. Bilimsel araştırma yapılmadığı için tam olarak hangi tarihte ve kimler tarafından oluşturuldukları bilinmeyen mağara kentin, Gürün’ün bilinen 4 bin yıllık tarihinden daha da eski olabileceği düşünülüyor. Burada insanlar yaşamış Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, mağara evlerin Gürün’ün sahip olduğu tarihi değerler arasında yer aldığını ifade edip, "Gürün'ümüz şehir merkezinde bulunan mağara evleri ile de dikkat çekiyor. Gürün’ün tarihçesinin 4 bin yıllık olduğundan bahsediliyor. Tabi bu tarih her hangi bir delile dayandırılmadan söylenmiyor. Şuğul kanyonunda bulunan Hititlere ait kitabelerden yola çıkarak bu tarihe ulaşıyoruz. Bu mağaralarla ilgili bilimsel bir çalışma yapılmamış olsa da, büyüklerimizin bize kadar ulaştırdığı rivayetlere göre geçmişte insanlar bu mağaralarda yaşamış. Korunmak amacı ile bu mağaralarda yaşamayı tercih etmişler. Bu mağaralarda hayat sürmüşler. Kakından bakıldığında da insan eli ile oyularak yapıldıklarını anlıyoruz" şeklinde konuştu.

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