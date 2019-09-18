Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
4 ayrı suçtan aranan şahıs polisi görünce pencereden atladı

4 ayrı suçtan aranan şahıs polisi görünce pencereden atladı

-S.E.'nin emniyete getirilmesi

Polis Akalan Ruhsatsız Silah Hapis Cezası Polis Ekipleri 

--detay

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de 4 ayrı suçtan aranan şahıs, polis ekiplerinin kendini yakalayacağını anlayınca pencereden atladı. Kaçmaya çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı suçtan aranan ve 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.E.!yi yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Melikgazi ilçesine bağlı Sakarya mahallesine bulunan evinde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.
Kapıda polisleri gören S.E., pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Bir süre kaçan S.E., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Ayrıca S.E.'nin, pencereden atlarken düşürdüğü ruhsatsız silaha da polis ekipleri el koydu. Hastanede tedavisini tamamlanan S.E., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (AG-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı