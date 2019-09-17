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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
4 ayrı sokakta 4 ayrı silahlı saldırı...Gaziosmanpaşa'da motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı

4 ayrı sokakta 4 ayrı silahlı saldırı...Gaziosmanpaşa'da motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı

Kurşun izlerinden görüntü

Polis Silahlı Saldırı Osmanpaşa Polis Ekipleri Saldırı 

-4 farklı sokaktan olay yeri görüntüsü
-polis ekiplerinin çalışmaları
-detaylar

( İSTANBUL -EK)- Sokak ortasında kurşun yağdırdılar İSTANBUL

- Motosikletli ve silahlı 2 saldırgan Gaziosmanpaşa'da dehşet saçtı. Sokak ortasında kurşun yağdıran saldırganlar 4 kişiyi yaralayarak kaçtı. Polis ekipleri, 4 ayrı sokakta 4 ayrı saldırı gerçekleştiren şahısları uzun bir kovalamacanın ardından yakaladı.Olay, Gaziosmanpaşa Vefa Sokak, Cami Sokak, Dirsek Sokak ve Karlıtepe Mahallesi Bülbüldere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen 2 saldırgan yeşil renkli bir motosikletle girdikleri sokaklarda vatandaşların üzerine kurşun yağdırdı. Sebebi henüz belirlenemeyen saldırılarda 4 kişi yaralandı.Saldırıların ardından motosikletle Okmeydanı istikametine kaçan şahıslar Bülbüldere Caddesi'ne yeniden gelerek havaya ateş etti. Polis ekipleri saldırganları uzun bir kovalamacanın ardından Gaziosmanpaşa'da yakaladı.
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