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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
4 ayrı depremin meydana geldiği Gölyaka’da eğitim öğretim devam ediyor İzle

4 ayrı depremin meydana geldiği Gölyaka’da eğitim öğretim devam ediyor İzle

Okulun dış görüntüsü

İçmeler Deprem Kullar Öğrenciler 

-Öğrencilerin bahçeye çıkarken görüntüsü
-Öğrencilerin konuşması
-Sınıfta ders işlerken görüntü
-detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’nin Gölyaka ilçesinde dün sabah saatlerinde öğrencilerin derste olduğu sırada meydana gelen 4 ayrı deprem sonrasında okullar tatil edilmişti. Bugün ise eğitim öğretime devam ediliyor. Dün sabah saatlerinde merkez üssü Gölyaka İlçesi İçmeler Köyü olan 4 ayrı deprem meydana gelmişti. 08.15 sıralarında 6 kilometre derinlikte 2.7, 3.1, 3.5 ve 1.9 şiddetindeki depremlerde derste olan öğrenciler ise sarsıntıyla büyük korku yaşamış okullar tatil edilmişti. Depremin yaşandığı Gölyaka ilçesi İçmeler köyünde bugün eğitim öğretim tekrar başlandı. Öğrenciler dün deprem olduğunu bugün ise okulda eğitime başladıklarını söyledi.


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