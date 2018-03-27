4 aydır kapalı olan Ardanuç yolunun açılması için Karayolları ekipleri seferber oldu Haberi



- 4 Aydır Kapalı Olan Ardahan-Ardanuç Yolu İçin Çalışmalar Başladı. Ardahan ilini Artvin ve Ardanuç ilçesine bağlayan ve kar nedeniyle 4 ay boyunca kapalı olan Ardanuç yolunun açılması için Karayolları ekipleri seferber oldu. Türkiye’nin doğusunda karla mücadele edilirken, güneyde ise vatandaşlar denize girmenin keyfini sürüyor. Yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç karayolunu açmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 2580 rakımlı Bülbülhan Yaylası mevkinde yer yer 6 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Karayolları ekipleri, çalışmalarını zor şartlara rağmen devam ettiriyor. 9 kilometrelik karla kaplı yolda Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekipler iş makinelerinin boyunu aşan yollardaki karı temizleyip ulaşıma açmak için yoğun çaba gösterdi. (OY-AT)

