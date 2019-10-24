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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
4 aydır aranan suçlu polisin şüphesi sonucu yakalandı

4 aydır aranan suçlu polisin şüphesi sonucu yakalandı

Şahsın adliyeye sevk edilmesi

Akalan Hapis Cezası Hırsız Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

-emniyetten detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli ve Bursa’da karıştığı suçlardan dolayı 4 aydır aranan ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, devriye gezen polis ekiplerinin kendisinden şüphelenmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri gece saatlerinde devriye atarken, İzmit sahilinde yürüyen bir şahıstan şüphelendi. Şüphe üzerine şahsı durduran ekipler kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde O.G. (21) isimli şahsın 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit eden ekipler, şahsı gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürdü.4 aydır arandığı ortaya çıktıŞahsın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde yapılan incelemelerinde Kocaeli’nde işlediği konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan, Bursa’da da bilişim üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiası ile 4 aydır arandığı tespit edildi. 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenen şahıs, yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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