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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
- 4 Ayak Üzerine Düşen Telefon Kılıfı

- 4 Ayak Üzerine Düşen Telefon Kılıfı

telefon yere atılıyor

Telefon Kılıfı 

-telefon 4 ayak üzerine düşüyor
-detay

( BERLİN ) - 4 ayak üzerine düşen telefon kılıfı BERLİN

- Almanya'da Philip Frenzel isimli bir öğrenci, 4 ayak üzerine düşen telefon kılıfı tasarladı. Telefonlarını sürekli yere düşürenler için bir çözüm bulundu. Aalen Üniversitesi öğrenci olan Philip Frenzel, yere 4 ayak üstüne düşen telefon kılıfı tasarladı. Telefon kılıfı üzerindeki sensörler sayesinde telefon yere düşerken 8 tane yaylı bacak açılıyor ve hangi açıdan düşerse düşsün telefon 4 ayak üzerinde yere iniyor. ADCASE adını verdikleri telefon kılıfı ayrıca fazladan batarya temin ederken telefona kablosuz şarj özelliği sağlıyor.
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