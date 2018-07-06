-telefon 4 ayak üzerine düşüyor

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( BERLİN ) - 4 ayak üzerine düşen telefon kılıfı BERLİN



- Almanya'da Philip Frenzel isimli bir öğrenci, 4 ayak üzerine düşen telefon kılıfı tasarladı. Telefonlarını sürekli yere düşürenler için bir çözüm bulundu. Aalen Üniversitesi öğrenci olan Philip Frenzel, yere 4 ayak üstüne düşen telefon kılıfı tasarladı. Telefon kılıfı üzerindeki sensörler sayesinde telefon yere düşerken 8 tane yaylı bacak açılıyor ve hangi açıdan düşerse düşsün telefon 4 ayak üzerinde yere iniyor. ADCASE adını verdikleri telefon kılıfı ayrıca fazladan batarya temin ederken telefona kablosuz şarj özelliği sağlıyor.

