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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
4.9'luk deprem saniye saniye kameraya yansıdı İzle

4.9'luk deprem saniye saniye kameraya yansıdı İzle

-DEPREM ANLARINDA VATANDAŞLARIN PANİK OLMASI

Deprem Bild Kamera Güvenlik Kamerası 

--DEPREM ANI KUTULARIN TUTULMASI

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da meydana gelen ve birçok yerde hissedilen 4.9. şiddetindeki deprem bir kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'da saat 10.02 sıralarında merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirmişti. Kentte yoğun olarak hissedilen deprem korku ve panik oluştururken o anlar ise bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem sırasında kafede oturan 2 kişi panikle kalkıp, sallanan rafları tutması dikkat çekti.Öteyandan deprem nedeniyle kent genelinde ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığı aktarıldı.
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