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04 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
4.8'lik depremde metruk bir bina göçtü

4.8'lik depremde metruk bir bina göçtü

Sokaklardan detaylar

İsaf Deprem Nadan Sığınma Harekete Geç 

-Vatandaşların belediyenin hizmet binalarına sığınması
-Yıkılan metruk binadan detaylar

( MANİSA )- Tedirginlik yaşayan vatandaşlar belediye tesislerinde ağırlandı MANİSA

- Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası metruk bir bina göçtü. Öte yandan deprem nedeniyle tedirginlik yaşayan vatandaşlar Akhisar Belediyesi'nin hizmet binalarında misafir edildi. Manisa'nın Akhisar ilçesi akşam saatlerinde arka arkaya yaşanan iki depremle sarsıldı. AFAD'dan alınan bilgilere göre akşam 19.47'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki ilk depremin ardından saat 20.55'te de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Arka arkaya meydana gelen depremler nedeniyle Akhisar ilçe merkezinde bulunan metruk bir bina göçtü. Öte yandan depremler nedeniyle tedirgin olan vatandaşların evlerine girmemesi dikkat çekti. Deprem dolayısıyla evlerine giremeyen vatandaşlar için harekete geçen Akhisar Belediyesi, farklı bölgelerdeki hizmet binalarını vatandaşların kullanımına açtı. Deprem nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar gece boyunca Akhisar Belediyesinin hizmet binalarında misafir edilecek.
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