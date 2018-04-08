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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
4,7 büyüklüğünde deprem (3) - BOLU Video

4,7 büyüklüğünde deprem (3) - BOLU Video

- Detay Bolu 'da 4,7 büyüklüğünde deprem - AFAD: - "An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir"ANKARA (AA) - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Bolu 'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremle ilgili olumsuz bir ihbar olmadığı belirtildi.AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bolu 'da saat 00.16'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Deprem Bakanlık 

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