أردوغان: سنعلن برنامجنا الانتخابي للبلديات في ديسمبر (4)
AAقال الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، إن حزب "العدالة والتنمية" سيعلن في ديسمبر/ كانون أول المقبل برنامجه الانتخابي لخوض الانتخابات المحلية المقررة في مارس/ آذار 2019.جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع تعريفي ببعض مرشحي الحزب الحاكم، المقرر خوضهم الانتخابات المحلية المقبلة.وأشار أردوغان، الذي يترأس أيضًا "العدالة والتنمية"، أن الحزب يدخل مرحلة انتخابية جديدة.وقال "سنعلن الشهر المقبل البرنامج الانتخابي بعد الإعلان عن كافة أسماء مرشحينا للانتخابات المحلية".كما أعرب عن شكره لزعيم حزب "الحركة القومية" دولت بهتشلي، لالتزامه بـ"تحالف الشعب"، وإعلانه عدم تقديم مرشحين للانتخابات المحلية في إسطنبول وأنقرة وإزمير ودعم مرشحي العدالة والتنمية في المدن الثلاث.وأكد أن "العدالة والتنمية" خرج منتصرا في جميع الانتخابات التي خاضها، وأن ذلك سيتكرر الربيع المقبل.ولفت إلى الحزب حقق إنجازات كبيرة في مسيرته على مدار السنوات الـ16 الماضية، مؤكدا مواصلته إنجاز مشاريع كبرى لخدمة الشعب.وأضاف: "العديد من المدن كانت قد وصلت إلى حد الغرق بسبب الإهمال لسنوات طويلة، ولكنها اكتسبت مظهرًا جديدًا بفضل بلديات حزب العدالة والتنمية".وتابع: "بالأمس كنا نبحث عن طرق لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات، واليوم نتحدث عن رفع بلادنا فوق مستوى الحضارة المعاصرة في كل المجالات".وأعلن أردوغان أسماء المرشحين لترؤس بلديات 40 ولاية، وبينهم: علي نور آق طاش، مرشحا لرئاسة بلدية بورصة، وجمعة علي أتيلا، لرئاسة بلدية ديار بكر، وفاطمة شاهين، لرئاسة بلدية غازي عنتاب، وطاهر بيوك أقين، لرئاسة بلدية قوجة إيلي، مندريس تورال، لرئاسة بلدية أنطاليا، مصطفى دمير، لرئاسة بلدية صامسون، فاتح متين لرئاسة بلدية بولو، يوسف ضياء أوزطبق، لرئاسة بلدية يالوفا.وفي وقت سابق السبت، أعلن زعيم "الحركة القومية" المعارض دولت بهتشلي، أن حزبه سيدعم مرشحي "العدالة والتنمية" في ثلاث ولايات، في الانتخابات المقبلة وأنه لن يقدم مرشحين فيها.وجدد أردوغان في هذا الإطار التزام حزبه، بـ "تحالف الشعب" مع حزب الحركة القومية، مبينًا أن تركيا ستسطّر إنجازات كبيرة عبر القوة التي تستمدها من "تحالف الشعب".وكان حزبا "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" قد شكّلا "تحالف الشعب" في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 24 يونيو/حزيران الماضي.