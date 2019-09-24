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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
4.6’lık depremin grafiksel görüntüleri kameralara yansıdı

4.6’lık depremin grafiksel görüntüleri kameralara yansıdı

İzleme istasyonundan görüntü

Frekans Deprem Kamera Uttu 

-Ölçüm yapan cihazlardan görüntü
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- Silivri Deprem İzleme İstasyonu'nda depremin grafiksel verileri görüntülendi İSTANBUL

- İstanbul'da meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin Silivri Deprem İzleme Merkezi'ndeki grafiksel verileri görüntülendi. Hava ve yer kabuğunda meydana gelen değişimlerin kaydedildiği istasyonda değişimlerin dakika dakika görüntüleri kameralara yansıdı. İstanbul'da saat 11.00 sıralarında meydana gelen deprem sonrası özellikle Silivri sarsıntıyı şiddetli şekilde yaşayan ilçelerden olmuştu. Deprem sonrası yapılan incelemeler şiddetin ne denli büyük olduğu grafiklere yansıdı. Silivri Deprem İzleme Merkezinde ‘Sismometre’ ve havadaki materyallerin değişimini inceleyen cihazlardaki verilerin görüntüleri korkuttu. Öğle saatlerinde meydana gelen depremin grafiksel verilerinde yoğun ve yüksek frekanslar dikkat çekerken ilerleyen süreçte de benzer grafiklerin oluşabileceği verisine ulaşıldı. Doğa Hareketleri Araştırma Derneği’nin girişimleriyle oluşturulan ve Silivri Belediyesi tarafından yaptırılan Deprem İzleme İstasyonunda dakika dakika yer hareketlerinin incelendiği ve verilerin ana merkezde toplanılması sonucu raporlaştırıldığı öğrenildi.
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