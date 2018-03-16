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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa 51 yıl hapis

4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa 51 yıl hapis

Adliyeden detaylar

Cinsel İstismar Hapis Cezası Kız Çocuğu Bulduk İstismar 

-Avukatın açıklaması
--Arşiv-
-Kızdan detay görüntü
-Kadınların eve saldırması
-Eve taş atmaları
-Polisin engellemeye çalışması
-Kadınların isyan etmesi
-Polisin ikna çabası
-Kızın düğündeki görüntüsü

( ADANA -HD) - Adana’da 4,5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser ilk duruşmada 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı ADANA

- Adana'da 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser, ilk duruşmada 51 yıl hapse mahkum edildi. Adana Bölge 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Sedat Keser, yattığı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Duruşmada 4,5 yaşındaki B.Ç.'nin ailesinin avukatı da hazır bulundu. Hakkında “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan 45 yıl, “Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Çocuğu Cinsel Amaçlı Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Keser, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanık Sedat Keser'i 51 yıl hapse mahkum etti. Ailenin avukatı Meryem Remziye Şimşek, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, hapis cezasını az bulduklarını belirterek, daha yüksek ceza alması için karara itiraz edeceklerini söyledi.


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