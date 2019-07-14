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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
399 metrelik dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Haberi

399 metrelik dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Haberi

Dev konteyner gemisinin boğazdan geçişi

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Uzunlu Akkale 


- Süveyş Kanalından Yarımca Limanı'na giden 399 metre uzunluğundaki dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazından geçti. Süveyş kanalından yola çıkan ‘MSC İstanbul’ isimli gemi, 36 millik boğaz yolculuğunu yaklaşık 4 saatte tamamladı. Gemiye boğaz geçişi sırasında 2 adet Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkör de refakat etti. Dev konteyner gemisinin Yarımca Limanı'na doğru seferi sürüyor.
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