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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
39. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali başladı - ARTVİN

39. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali başladı - ARTVİN

- 39. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali - Festival alanından ve katılımcılardan detaylar - Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in konuşması - Halk oyunları gösterileri - Kortej yürüyüşünden detaylar39. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali başladı - Artvin Belediyesince bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen festivalde kortej yürüyüşü yapıldıARTVİN (AA) - Artvin 'de, bu yıl 39'uncusu düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" için kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Artvin Belediyesinin organizasyonunda bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda yapılan festivalin açılışı, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in çelenk sunmasıyla başladı.
Çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun açılışında konuşan Elçin, 200 yılı aşkın maziye sahip boğa güreşleri geleneğini yaşatmak amacıyla festivali düzenlediklerini belirtti.
Festival kapsamında bu yıl bazı ilkleri de hayata geçirdiklerine işaret eden Elçin, şöyle devam etti:"Tüm şehir olarak Kafkasör'ü dünya markası yapmak için elimizden geleni yapacağız. Bu festivalin bugüne kadar yapılmasında emeği olan eski valilerimiz, eski belediye başkanlarımız ve diğer ilgililere belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum. Festivalimizde ilk defa Türkiye Kulüpler Arası Halk Oyunları Şampiyonası yapılıyor. Bu kapsamda bin kişiyi ilimizde ağırlıyoruz. Kafkasör'ün tanınırlığını artırmak için ücretsiz halk konserlerimiz olacak. Yine ilk defa dezavantajlı vatandaşlarımız için özel tribün yaptık.”Elçin, güzel bir festival geçmesi için gereken her şeyi yaptıklarını, bu kapsamda yerli ve yabancı turistleri de kente davet ettiklerini vurguladı. - 600 kilogramlık "Son Samuray" ilgi gördüKonuşmaların ardından Türkiye'nin farklı illerinden gelen halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.Etkinlik, daha sonra Cumhuriyet ve İnönü Caddesi güzergahında düzenlenen kortej yürüyüşü ile devam etti.Yürüyüşte yer alan Ahmet Yazıcı'ya ait yaklaşık 600 kilogramlık "Son Samuray" isimli boğa da renkli görüntüler oluşturdu.Dört gün sürecek festivalde yarın halk oyunları yarışmaları, hafta sonu boğa güreşleri gerçekleştirilecek.

Hafta Sonu Güzergah Belediye Başkanı Yabancı Turist Halk Oyunları 

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