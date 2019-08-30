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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
39 düzensiz göçmen yakalandı - BALIKESİR Video

39 düzensiz göçmen yakalandı - BALIKESİR Video

- Ayvalık Devlet Hastanesi - Göçmenlerin sağlık muayenesine getirilmesi - Göç İdaresi'ne götürülen göçmenlerin otobüs içindeki detayları Balıkesir 'de 39 düzensiz göçmen yakalandıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 39 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, rutin devriye görevi yapan Tuzla Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Tuzla mevkisindeki zeytinlikte bir grup göçmeni fark etti.Harekete geçen ekipler, biri Fas, 12'si Pakistan ve 26'sı Afganistan uyruklu erkek göçmenleri yakaladı.Cunda Adası'ndaki İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne götürülen göçmenler, Ayvalık Devlet Hastanesindeki kontrollerinin ardından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.

Zeytinli Akalan Zeytinlik Akkale Trol 

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