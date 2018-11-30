373. kısa dönem askerler yemin etti

-Yemin töreninden detaylar

-İl jandarma komutanın konuşması



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’da 373’üncü kısa dönem erler için yemin töreni düzenlendi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 373’üncü kısa dönem askerler için merkez ilçe Süleymanpaşa’da bulunan Atatürk Kapalı Spor Salonunda tören düzenlendi.

Askerler, ailelerinin de katıldığı törende, Türk bayrağı ve tüfeğin üzerine ellerini koyarak yemin etti. Yemin töreninin ardından Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından eğitim ve spor alanında başarılı olan ve birliğe ilk katılan erlere ödül verildi.

Yemin töreninde konuşan Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, "Yaklaşık 4 hafta önce bu kutsal ocağa gönderdiğiniz evlatlarınız, temel askerlik eğitimini tamamlamış olarak ettikleri yeminle, vatan savunmasında görev almaya ve verilecek her vazifeyi yerine getirmeye hazır olduklarını belirtmişlerdir. Ne mutlu sizlere ki asil Türk milletine böyle Mehmetçikler hediye ettiniz. Onlarla ne kadar övünseniz azdır. Biliyorum ki sizler bugün, asker anası, asker babası, asker eşi, kardeşi ve yakınları olmanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyorsunuz. Bin bir güçlükle yetiştirip bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız, bu ocağa adım attıkları andan itibaren bizim de evlatlarımız olmuşlardır. Onları en az sizin kadar sevip koruyacağımızdan ve daha bilgili, daha donanımlı, daha sağlıklı olarak tekrar size teslim edeceğimizden emin olunuz" dedi.

Yemin Törenine, Vali Aziz Yılıdırım’ın yanı sıra; Garnizon Komutanı Tankçı Kur. Alb. Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve çok sayıda asker aileleri katıldı.

Törenin ardından askerler, aileleriyle hasret giderdi. (HLD-

