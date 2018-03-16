360 öğrencinin bedenleriyle Türkiye haritası çizdiği Afrin koreografisi havadan görüntülendi

-Öğrencilerin haritayı çizmesi drone görüntüleri

-Öğrencilerin kalp çizmesi

-Öğrencilerin Afrin yazsını yazması

-Öğretmenlerin şehitlere şiirleri okuması ve haritaya karanfil bırakması

-Serik Kaymakamı Haluk Şimşek röportaj

-Okul Müdürü Nurettin Avcı röportaj

-Öğrenciler röportaj

-Detaylar



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’da 360 ilköğretim öğrencisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla okul bahçesinde bedenleriyle Türkiye haritası çizdi. Haritanın kenarına Afrin yazısı ve kalp koreografi de çizen öğrenciler ayrıca, 18 Mart günü Çanakkale savaşına ithafen bin 915 lira toplayıp asker ağabeylerine gönderecek. Antalya’nın Serik ilçesinde Limak ilköğretim okulu öğrencileri, Afrin'de mücadele veren Mehmetçik'e desteğini, okulda gerçekleştirdikleri etkinlik ve sergiledikleri özel koreografiyle gösterdi. Bir haftalık çalışma sonucu, 320 ortaokul 40 ilkokul öğrencisi olmak üzere 360 öğrenci, okul bahçesinde bedenleriyle Türk Bayrağı çizdi, bir grup öğrenci üzerlerinde Türk Bayrağı’nın yer aldığı tişörtleriyle kalp koreografi yaptı. Bir diğer grup da yine bedenleriyle haritanın köşesine ‘Afrin’ yazısı yazdı. Koreografi esnasında 28 öğretmen ise Afrin’de şehit olan Türk askerlerinin isimlerine özel yazdıkları şiirleri okudu, Türkiye haritasının içerisine karanfil bıraktı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, Türkiye haritasının içerisine yine öğrenciler tarafından dev Türk Bayrağı açıldı, şehitler için dualar okundu. “Türk halkı Afrin operasyonunu arkasında” Yaklaşık bir saat süren etkinlik sonrası gazetecilere açıklama yapan Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Türkiye genelinde Afrin harekatına destek verildiğine dikkat çekerek, “Afrin harekatı Türkiye’nin var olma mücadelesi. Bizim sınırlarımızda bize karşı yapılan bir faaliyet var, orada ayrı bir devlet kurulmak isteniyor. Türkiye’nin bütünlüğünü sağlamak için bizim de bu harekatı yapmamız gerekiyordu. Türk halkının da desteğini görüyorsunuz. Burası bir Serik’in beldesinde bir okul ve bütün okullarımız da böyle faaliyetler yapıyor” ifadelerini kaydetti.

“Kalbimiz Afrin’de” Okul Müdürü Nurettin Avcı ise, Afrin’de şehit düşen askerleri anma ve Afrin’de mücadele eden TSK görevlilerine destek amaçlı program düzenlediklerini belirterek, “Kalbimi ve yüreğimizin onlarla olduğunu göstermek için yaptık. Ülkemizin birliğin, bütünlüğünü sembolize etmek için koreografi çalışmaları yaptık. Öğrencilerimizle kalp yaptık ki, kalbimiz Afrin’de ve onların yanında imajını oluşturmaya çalıştık. Öğretmen arkadaşlarımız da okumuş olduğu şiirlerin isimlerini dörtlük olarak okudular” dedi.

“Hem maddi hem manevi destek vermek istedik” Haritada kalp simgesinin içerisinde yer alan öğrencilerden Doğan Kuş, “Onların ölmesini istemiyorum” diyerek duygularını ifade ederken, 3. Sınıf öğrencisi Sudenaz “Ölmelerini istemiyorum. Herkes üzülüyor onlar için. Her gün çatışma oluyor ve onların bitmesini istiyorum” dedi.

8. Sınıf öğrencisi Altınay Su Yılmaz ise, “Milletimizi savundukları için çok önemli bir görev bence. Askerlerimizi desteklemek de bizim görevimizdi. Bundan dolayı hem maddi hem de manevi olarak bu desteği yaptık. Kendi aramızda para topladık ve bu organizasyonu yaptık. Hem duygulandım hem ölen şehitlerimiz ve aileleri için üzüldüm” diye konuştu.

18 Mart 1915’e ithafen bin 915 lira para gönderecekler Öte yandan koreografiyi düzenleyen öğrencilerin, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi öncesi de kendi aralarında bin 915 lira sembolik para topladığı ve 18 Mart günü Afrin’deki asker abilerine gönderileceği öğrenildi.

