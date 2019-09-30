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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
36 yıl sonra ‘evet’ dediler

36 yıl sonra ‘evet’ dediler

Çiftin nikah töreni

İsaf Öğretim Görevlisi Nani Irak Nikah Töreni 

-Gelin ve damat ile röportajlar
-genel ve detaylar

( EDİRNE - ÖZEL)- Üniversite sıralarından tam 36 yıl sonra nikah masasına EDİRNE

- 36 yıl önce Bursa Uludağ Üniversitesi’nde, 4 yıl boyunca üniversite arkadaşı olan Yunis Can Topaktaş ve Mine Takas çifti, yıllar sonra ‘evet’ diyerek, Edirne’de dünya evine girdi. Edirne Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen nikah töreninde, 36 yıl önce üniversite arkadaşı olan çift ‘evet’ diyerek, dünya evine girdi. 36 yıl sonra karşılaştıkları bir yemek programında, yeniden karşılaşan ve bir süre görüşmenin ardından evlenme kararı olan çift, üniversite yıllarından tam 36 yıl sonra nikah masasına oturdu. Bursa’da yaşayan emekli gazeteci Yunis Can Topaktaş ile Trakya Ünivesitesi’nde öğretim görevlisi olan Mine Takas’ın nikah töreninde, Yunanistan’dan ve Türkiye’de misafirleri de kendilerini yalnız bırakmadı. “Bu hikaye güzel bitti” Nikah sonrası açıklamalarda bulunan Yunis Can Topaktaş, “1981 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi’ne öğrenci olarak başlamıştık. 1985 yılında mezun olduk. 4 yıl boyunca arkadaştık ve aradan uzun yıllar geçti. 36 yıl sonra bir okul yemeğinde bir araya geldik. Tesadüfen karşılıklı oturduk, sohbet ettik, ne derler ‘kıvılcım çaktı’ derler öyle bir şey oldu. Bu süre içerisinde de evlenmeye karar verdik. Yıllar sonra tekrar bir araya gelmek güzeldi” dedi.
Mine Takas da yıllar sonra bir araya gelmenin çok güzel olduğunu dile getirerek, “Böyle sonlandı, güzel oldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu hikaye güzel bitti” diye konuştu.
(KU-
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