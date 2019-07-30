36 millik Çanakkale Boğazı'nı 8 saatte geçti İzle

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( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Yanarak kullanılamaz hale gelen gemiyi çeken römorkör. Kavkaz limanından yedeğine aldığı, çıkan bir yangında kullanılmaz hale gelmiş gemiyi çeken Feras isimli römorkör, dünyanın en tehlikeli su yolları arasında olan Çanakkale Boğazı geçişini ancak 8 saatte tamamlayabildi. İzmir’e götürdüğü hurda gemiyi çeken römorköre boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı bir römorkör eşlik etti.

