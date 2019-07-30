Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
36 millik Çanakkale Boğazı'nı 8 saatte geçti İzle

36 millik Çanakkale Boğazı'nı 8 saatte geçti İzle

romörkör ün boğaz geçişi

Bild Akkale 

-detaylar

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Yanarak kullanılamaz hale gelen gemiyi çeken römorkör. Kavkaz limanından yedeğine aldığı, çıkan bir yangında kullanılmaz hale gelmiş gemiyi çeken Feras isimli römorkör, dünyanın en tehlikeli su yolları arasında olan Çanakkale Boğazı geçişini ancak 8 saatte tamamlayabildi. İzmir’e götürdüğü hurda gemiyi çeken römorköre boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı bir römorkör eşlik etti.
İlgili Foto Galeriler
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Suriyelilerin Bayram Yolculuğu BaşladıSuriyelilerin Bayram Yolculuğu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı