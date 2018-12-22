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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
350 lira için biri mezara, biri cezaevine girdi

350 lira için biri mezara, biri cezaevine girdi

Zanlının adli tıpa getirilmesi

Sağlık Ekibi Adli Tıp Temizlik Görevlisi Katil Zanlısı Mobilya 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Tehditle kendisinden para istediğini iddia ettiği şahsı tabanca ile öldüren mobilyacı tutuklandı- Ölen şahsın 20 yıl önce katil zanlısını yine para yüzünden bacaklarından vurduğu öne sürüldü ADANA

- Adana'da bir kişi, kendisinden tehditle 350 TL isteyen şahsı vurarak öldürdüğü iddiası ile tutuklandı. Olay, 18 Aralık günü Seyhan ilçesi Barış Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre otogarda temizlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Tanrısever sürekli para istediği mobilyacı Eray Ç.’den 350 lira istedi. Tanrısever, 01 US 790 plakalı otomobiliyle olayın meydana geldiği noktaya gelerek aracını park etti. Ç.'nin yanına geldiğini gören Tanrısever, otomobilin penceresini hafifçe araladı. İki arkadaş tartışmaya başladı.
O esnada elini beline atan Mehmet Tanrısever’in silah çıkardığını zanneden Eray Ç., yanında getirdiği tabancasını çıkardı. İki kişi boğuşmaya başlayınca tabanca bir anda patladı. Silahtan çıkan mermi önce Çankaş’ın avuç içinden girip çıktıktan sonra araç içinde bulunan Mehmet Tanrısever’in boğazına saplandı. Eray Ç., yaralı halde olay yerinden kaçarken şoför koltuğuna yığılıp kalan Tanrısever için çevrede bulunan vatandaşlar sağlık ekibi çağırdıktan sonra polise haber verdi. Boğazından vurulan Tanrısever, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri, görüntülerden kimliğini tespit ettiği katil zanlısı Eray Ç.'yi yarım saat içinde yaralı halde yakaladı. Tedavi altına alınan Ç.'nin yaralı eli pansuman edildi. Katil zanlısı, Mehmet Tanrısever’in sürekli kendisinden para istediğini ve 20 yıl öncede para vermediği için bacaklarından vurulduğunu ileri sürdü. Hastanede tedavisi sona eren Eray Ç., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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