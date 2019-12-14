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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
350 bin dolar çaldığı ileri sürülen kadın ve torunu yakalandı - GAZİANTEP

350 bin dolar çaldığı ileri sürülen kadın ve torunu yakalandı - GAZİANTEP

- Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü - Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri Gaziantep 'te 350 bin dolar çaldığı ileri sürülen kadın ve torunu yakalandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te bir evden 350 bin dolar çaldığı iddia edilen kadın ile torunu, Osmaniye'de yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Çağdaş Mahallesi'nde bir evden 350 bin dolar çalınması üzerine, özel bir ekip kurarak çalışma başlattı.Evin yakınlarında bulunan çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.Ç. (54) ve torunu Y.Ç. (17) olduğunu belirledi.Zanlıların yakalanması için kent genelinde geniş çaplı araştırma yapan ekipler, şüphelilerin bir otomobille Osmaniye'ye gittiğini tespit etti.Osmaniye'de düzenlenen operasyonda yakalanan kadın ve torunu Gaziantep 'e getirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. tutuklandı, torunu Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu arada, güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızlık yaptıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı görülen E.Ç'nin, adliyeye götürülürken bastonla yürüdüğü gözlendi.

Adli Kontrol Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

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