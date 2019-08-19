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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
35 yıllık silah tamircisi hem polise, hem askere hizmet ediyor İzle

35 yıllık silah tamircisi hem polise, hem askere hizmet ediyor İzle

Atölyeden görüntüler

Fabrika Teknoloji Eğitim Merkezi Akkale Irak 

-Silahlardan görüntüler
-Hüseyin Ersoy'un silahları tamir etme görüntüleri
-Hüseyin Ersoy'un açıklamaları

( ÇANAKKALE -ÖZEL)- Çanakkale'deki 2 silah tamircisinden biri ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Biga ilçesinde yaşayan ve il genelinde 2 silah tamircisinden biri olan Hüseyin Ersoy, atölyesinde ruhsatlı olarak hem askere, hem polise hem de avcılara hizmet veriyor. Baba mesleği olan silah tamirciliğine hobi olarak başlayan ve silah fabrikalarında eğitim görerek 35 yıldır bu işi yapmaya devam eden Ersoy, mesleğini para için değil zevk için yaptığını dile getirdi. Atölyesinde ruhsatlı olarak çalıştığını vurgulayarak genellikle asker, polis ve avcılara hizmet ettiğini belirten tecrübeli usta, bu işi yapmaktan keyif aldığını söyledi.

“Askere, polise, avcılara hizmet ediyorum” Çanakkale’de sadece 2 silah tamircisi bulunduğu ve meslekte alttan yetişen eleman olmadığını aktaran Hüseyin Ersoy, “35 senedir bu işi yapıyorum. Baba mesleğim. Ben ruhsatlı çalışıyorum. Askere, polise, avcılara hizmet ediyorum. Babam da bu işi yapıyordu, ama ben buna hobi olarak başladım. Silah fabrikalarında eğitim gördüm. Şimdi de işime devam ediyorum. Çanakkale’de bu mesleği yapan 2 kişi var. Bir ben varım, bir de Çanakkale’nin içinde bir arkadaşım var. Başka yok. İşimiz zor, zahmetli. Ama güzel bir meslek. Hobi olarak yaptığım bir iş, parasında değilim. Ama mesleğimizde alttan yetişen eleman yok. Bunun bir çıraklık eğitim merkezi de yok, bu işi merak eden de yok” şeklinde konuştu.
“Ben bütün patlayan silahları tamir ederim” Gelişen teknoloji ile yeni nesil silahların özelliklerini takip etmenin kolay olmadığını belirten Ersoy, “Çok zor oluyor. Bunu internet üzerinden araştırıyoruz. Bazı şeyleri vermiyorlar, ama verilen bilgileri kendi imkanımız kadar bulup, yapıyoruz. Ben bütün patlayan silahları tamir ederim. Bütün mekanizmalarını yapabilirim. Ahşap kısmını da yapabiliyorum el işçiliği ile. En sevdiğim konu da bu. İkisini de yapabiliyorum” ifadelerini kullandı.
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