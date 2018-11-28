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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
35 yıl öncesinin miniklerinden öğretmenlerine büyük sürpriz İzle

35 yıl öncesinin miniklerinden öğretmenlerine büyük sürpriz İzle

öğrencilerin sınıf sıralarına oturmasından görüntü

Hatıra Fotoğrafı Öğretmenler Öğretmen Öğretmenler Günü Öğrenciler 

-öğretmenin okula gelmesinden görüntü
-öğretmenin sınıfa girmesinden görüntü
-yoklamadan görüntü
-öğretmenin elini öpmesinden görüntü
-öğretmen Yügen'in açıklamaları
-öğrencilerin karne alması
-okul önünde hatıra fotoğraf çektirmeden görüntü

( DENİZLİ )- 35 yıl sonra aynı sıralarda öğretmenlerinden karne aldılar- Nezahat öğretmene en anlamlı hediye 35 yıllık öğrencilerinden geldi DENİZLİ

- Denizli'de ilkokuldan 35 yıl önce mezun olan öğrenciler, geçtiğimiz Öğretmenler Günü'nde bir araya gelerek eski öğretmenlerine sürpriz yaptı. Öğretmenleri, eski öğrencilerine ders anlatıp yoklama aldıktan sonra karne dağıttı.
Merkezefendi ilçesindeki Musa Kazım Manasır İlkokulu’nda 1983 yılında eğitim gören 5-C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Nezahat Baskın Yügen’i öğretmenler gününde bir sürpriz yaptı. Öğretmenlerinin Öğretmenler Günü’nü unutmayıp bir araya gelen 23 öğrenci, okul idaresiyle iş birliği yaparak öğretmenlerini eski ve yeni öğretmenlerin buluşma etkinliği bahanesiyle okula davet etti. O yıllarda ders gördükleri sıralarda şimdi öğrenim gören öğrencilerle aynı sıralara oturdu. Denizli, Siirt, Uşak, Nazilli ve Marmaris'ten gelen öğrenciler sınıfa girip şaşkına dönen öğretmenlerinin elini öpüp hediye verdi. Öğretmen Nezahat Baskın Yügen, sınıfta yoklama yapıp tekrar ders anlattı, sınıf başkanı ise konuşanların isimlerini tahtaya yazdı. Öğretmenlerinden karne da alan öğrenciler, öğretmenleri için okulun girişine, “Hababam sınıfı değiliz ama biz sizi unutmadık" yazılı pankart astı. Birlikte pasta kesip, eski günleri anımsayan öğrenciler ve öğretmenleri Yügen, okulun şuan ki öğrenci ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrencilerin yaptığı sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Yügen, “Mutluluğumu tarif edemem. Kilitlendim gerçekten, çok mutluyum. Asla böyle bir şey beklemiyordum. Emeklerimin karşılığı bu, hepsi gözümün önüne geldi” dedi.

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