Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
35 yıl önce yaptırdıkları çeşmenin temizliğini de yapıyorlar İzle

35 yıl önce yaptırdıkları çeşmenin temizliğini de yapıyorlar İzle

Drone ile çeşme görüntüsü

Çevre Temizliği 2010 Yılı Vakfe Akkale 

-Hasibe nine görüntü detayları
-Çeşme detayları
-Hasibe Altıntaş röp
-Oğlu Yahya Altıntaş röp
-detay görüntüler.

( ÇANAKKALE - ÖZEL)- 35 yıldır Kazdağları’ndaki yaptırdıkları çeşmeyi ve çevresini temizliyorlar- Çeşme 2010 yılında aile tarafından restore edilmiştir ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Yenice ilçesinin Kalkım beldesinde, 83 yaşındaki Hasibe nine, Kazdağları’nda yıllar önce yaptırdığı hayrat çeşmesini 35 yıldır ailesi ile birlikte 15 günde bir gelip temizleyerek örnek bir davranışa imza atıyor. Altıntaş ailesi 35 yıl önce yaptırdıkları hayrat çeşmesine adeta hayatlarını vakfetmiş durumda. 35 yıl önce kocası Mehmet Altıntaş ile birlikte Kazdağlarından yoldan geçenlere hayır olsun diye Han mevkine yaptırdığı çeşmeyi her 15 günde bir ziyaret eden 83 yaşındaki Hasibe nine, yazın sıcağında, kışın karında çevre temizliğini yapmaya davam ediyor. 35 yıldır yaptırdıkları çeşme ve çevresini aralıksız temizleyen Hasibe Altıntaş, “35 senedir hep geliyoruz. 15-20 günde geliyoruz. Temizliyoruz. Tertemiz yapıyoruz. Geliyoruz bak. Çeşmenin başında deposu var. Oraya bile pislikleri dolduruyorlar.”dedi.
Hasibe ninenin 35 yıldır bu çeşmeye düzenli geldiğini ifade eden oğlu Yahya Altıntaş, “15-20 günde bir defa gelip temizliyoruz. Babam 93 yaşında, annem de 83 yaşında. Bu yaşlarına rağmen gelip temizlemeye çalışıyorlar” dedi.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan Hasibe nine, temizlik için Kalkım sınırları içinde kalan çeşmeye kendi aracı olmadığı için cebinden para vererek ilçeler arası taşımacılık yapan otobüsler ile gidip geliyor. 35 yıl önce yaptırılan çeşme 2010 yılında aile tarafından tekrar ele alınarak tamir edildi ve çevre düzenlemesi yapıldı.
İlgili Foto Galeriler
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Suriyelilerin Bayram Yolculuğu BaşladıSuriyelilerin Bayram Yolculuğu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı