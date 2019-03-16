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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
35 kişinin yaralandığı kazayı yapan şoför serbest kaldı

35 kişinin yaralandığı kazayı yapan şoför serbest kaldı

Şoförden görüntüler

Hastane Jandarma Cenaze Irak 

-ARŞİV-

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa’da 35 kişinin yaralandığı cenaze otobüsünün şoförü, ifadesinin ardından serbest kaldı. Kaza Bursa-Keles kara yolu Karaıslah köyü yakınlarında meydana geldi. Osmangazi'ye bağlı Soğanlı Mahallesi'nden aldığı vatandaşları Keles ilçesinin Harmanalan köyündeki cenazeye götüren 16 BLD 17 plakalı ilçe belediyesine ait otobüs, Bursa-Keles kara yolunun Karaıslah köyü yakınlarında yan yattı. Kazada şoförle birlikte 35 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma, 112 ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, şoför Eren C. ayakta tedavi edildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan şoför ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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