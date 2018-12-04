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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
35 kilo eroin ile yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi Haberi

35 kilo eroin ile yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi Haberi

Zanlının hastaneye getirilişi

Hastane Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Eroin 

-Zanlının yenice adliyesine çıkarılması
-Ele geçirilen eroin paketlerinin fotoğrafları

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Yenice ilçesinde, cipin LPG tankının içinde 35 kilo 700 gram kilo eroin ele geçirilen İ.A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mersin ve Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik timleri İstanbul’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı yönünde aldığı istihbari çalışma sonrası 16 NDN 33 plakalı cipi takip aldı. Ekiplerin an ve an takibe aldığı cipi Yenice’de durdurdu. Narkotik köpeği Şila’nın da yardımı ile araçta arama yapan ekipler LPG tankı içerisine gizlenmiş 70 pakette 35 kilo 700 gram ağırlığında eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücü İ.A., emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Elleriyle yüzünü kapatmaya çalışan İ.A. daha sonra Yenice Adliyesi’ne sevk edildi.
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