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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
35 düzensiz göçmen yakalandı - AYDIN

35 düzensiz göçmen yakalandı - AYDIN

- Yakalanan düzensiz göçmenler - Minibüsün içindeki düzensiz göçmenler - Jandarma araçları - Organizatör olduğu iddiasıyla şüpheli gözaltına alınması Aydın 'da 35 düzensiz göçmen yakalandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçe girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri 35 HSZ 04 plakalı minibüsü durdurmak istedi.Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan minibüs, kovalamaca sonucu Güllübahçe Mahallesi Meydan'ında durduruldu.Minibüste aralarında çocukların da bulunduğu 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.Öte yandan minibüs şoförü, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Minibüs Şoförü Jandarma Akalan 

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