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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
34 yıldır ormanda yaşıyorlar

34 yıldır ormanda yaşıyorlar

AİLENİN YAŞADIĞI ORMANDAN DETAYLAR

Ormana Teknoloji Keçi Irak Trol 

-AİLENİN ORMANIN İÇİNDE KEÇİ SÜRÜSÜNÜ GÜTMESİNDEN GÖRÜNTÜ
-AİLENİN ORMANIN İÇİNDE YAŞADIĞI ÇADIRDAN GÖRÜNTÜ
-AİLENİN ÇADIRIN İÇİNDE GÖRÜNTÜSÜ
-KEÇİ SÜRÜSÜNÜN ORMANIN İÇİNDE OTLAMASINDAN GÖRÜNTÜ
-AİLENİN KEÇİ SAĞMASINDAN GÖRÜNTÜ
-KEÇİ YAVRULARINDAN GÖRÜNTÜ
-HÜSEYİN VE NİHAL TAŞKIN RÖP

( BURSA -ÖZEL-HD)- Çoban aile dağda ormanların içinde keçileriyle birlikte yaşıyor BURSA

- Bursa'da, çobanlık yaparak geçimlerini sağlayan aile, 34 yıldır ormana kurdukları çadırda teknolojiden uzak bir hayat sürüyor. Tam bir göçebe hayatı yaşayan Hüseyin Taşkın (52) ve Nihal Taşkın (54), hayatlarını ormanların içinde çadırda yaşayarak geçiriyor. Büyükorhan'ın Gedikler köyünde dünyaya gelen Hüseyin Taşkın, 20 yaşında baba mesleği olan çobanlık yapmaya başladı.
Hüseyin Taşkın, eşi Nihal Taşkın'la birlikte ormanların içine kurdukları çadırda kalarak keçi otlatıyor. 34 yıldır çadırda yaşayan aile keçi bakıyor. Yaz kış dağda yaşayan aile hayatlarından memnun. Büyüttükleri keçilerin bir kısmını oğlak olarak satan aile, bir kısmını da kurbanlık olarak satıyor. Keçilerinden sağdıkları sütlerle peynir ve tereyağı yapan aile, bunları aydan aya pazara inerek satıyor. Doğayla iç içe ve teknolojiden uzak bir hayat yaşayan aileyi köylüler kar yağdığında başlarına bir şey mi geldi diye gidip kontrol ediyor. 2 çocukları olan ailenin çocuklarından biri madende çalışıyor. Dağlarda ormanların içinde yaşamaktan çok memnun olduklarını söyleyen Taşkın çifti, "Yıllardır ormanların içinde kurduğumuz çadırımızda keçi sürümüzü otlatıyoruz. Bu bizim ekmek kapımız. Yaşadığımız hayat zor ve zahmetli gözükse de biz alıştık. Keçilerimizi her gün ormanların içinde otlatmaya çıkarıyoruz. 34 yıldır yaz kış dağda ormanın içinde yaşıyoruz. Hayvanları bırakıp bir yere gidemiyoruz. Köyden aydan aya temel ihtiyaçlarımızı getiriyoruz. Burada yaşamak bizi huzurlu ve sıhhatli ediyor" dedi.

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