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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
34’üncü İSEDAK Toplantısı - Bakanlar Çalışma Oturumu - İSTANBUL

34’üncü İSEDAK Toplantısı - Bakanlar Çalışma Oturumu - İSTANBUL

- Salondan görüntüler - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması34. İSEDAK Toplantısı - Bakanlar Çalışma Oturumu - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında "Ticaretin Kolaylaştırılması: İİT Üyesi Ülkelerde Gümrük Risk Yönetimi Sistemlerinin İyileştirilmesi" konulu bakanlar çalışma oturumu düzenlendiİSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. Toplantısı kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında bakanlar çalışma oturumu gerçekleştirildi.
Fuat Oktay, "Ticaretin Kolaylaştırılması: İİT Üyesi Ülkelerde Gümrük Risk Yönetimi Sistemlerinin İyileştirilmesi" konulu bakanlar çalışma oturumunun başındaki konuşmasında, 34. İSEDAK Toplantısı'nda ticaret, ulaştırma, turizm, tarım, yoksulluğun azaltılması, mali iş birliği gibi kritik alanlarda ciddi görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi.

Çeşitli konularda somut kararlar alındığını dile getiren Oktay, tercihli ticaret sisteminin İİT üye ülkelerinde yaygınlaştırılması, iş istihbarat sistemi, tahkim merkezi, altın borsası projesi ve emlak borsası, merkez bankası forumları gibi mekanizmaların geniş kapsamlı olarak ele alındığını anlattı.Oktay, yarın yapılacak oturumda ticaretin kolaylaştırılmasının 5 farklı yönünün ele alınacağını, kapanış oturumunda da kararların belirleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasının ardından basına kapalı devam eden oturumda, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı.

Tarım İslam Merkez Bankası 

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