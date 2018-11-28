34’üncü İSEDAK Toplantısı - Aile fotoğrafı - İSTANBUL
- Aile fotoğrafı çektirilmesi34. İSEDAK Toplantısı - Açılış oturumunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Oktay, Ticaret Bakanı Pekcan ve üye ülke temsilcilerinin katılımıyla aile fotoğrafı çekildiİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daimi başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. Toplantısı'nın açılış oturumunun ardından aile fotoğrafı çekildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının açılış konuşmasını yaptı ve açılış oturumunu yönetti.Oturumun tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İİT Genel Sekreteri Yusuf el - Useymin ve üye ülke temsilcilerinin katılımıyla aile fotoğrafı çekildi.Erdoğan, fotoğraf çekimi öncesi katılımcılarla selamlaşarak sohbet etti.